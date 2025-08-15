В Москве запустят приложение для контроля мигрантов

Опубликовано 15 августа 2025, 22:491 мин.
В Москве запустят приложение для контроля мигрантовСервис «Амина» начнет работать с сентября 2025 года
В Москве и области тестируют новое мобильное приложение «Амина» для контроля за иностранными гражданами. С 1 сентября 2025 года его использование станет обязательным для трудовых мигрантов, прибывающих в безвизовом порядке.
Приложение позволит иностранцам сообщать в МВД адрес проживания и его изменения. Главная особенность — автоматическая передача данных о местоположении пользователя. По словам директора Многофункционального миграционного центра Антона Игнатова, это поможет правоохранительным органам повысить безопасность и предотвращать нарушения.
С 2026 года сервис будет распространяться на иностранцев, приезжающих не для работы на срок более 90 дней. Исключение сделано для граждан Беларуси, детей, дипломатов и сотрудников международных организаций.
Приложение уже доступно для установки. Мигранты могут заранее ознакомиться с его функциями до начала обязательного использования.