В Москве запустят производство биопрепарата для лечения тяжелых форм рака

Опубликовано 14 марта 2026, 21:47
В Москве запустят производство биопрепарата для лечения тяжелых форм ракаПроизводство планируют запустить до конца мая
Завод «Спутник Технополис» группы «Р-Фарм», расположенный в особой экономической зоне «Технополис Москва», планирует до конца мая 2026 года начать выпуск таргетного биопрепарата. Лекарство предназначено для лечения тяжелых форм рака головы, шеи и толстой кишки. Оно относится к классу моноклональных антител: молекулы находят на поверхности опухолевых клеток белок, отвечающий за их рост, и блокируют его, останавливая развитие болезни.
По словам заместителя Мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова, это первый отечественный биоаналог цетуксимаба. Препарат уже получил регистрационное удостоверение Минздрава. Исследования подтвердили его эффективность и безопасность на уровне оригинального средства.
Предприятие выпускает более 10 тонн фармсубстанций в год. В 2025-м столичные фармпроизводители увеличили выпуск онкопрепаратов на 10,7 процента. Новое производство позволит полностью закрыть потребности системы здравоохранения в этом лекарстве, отметил Ликсутов.