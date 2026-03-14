В Москве запустят производство биопрепарата для лечения тяжелых форм рака

По словам заместителя Мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова, это первый отечественный биоаналог цетуксимаба. Препарат уже получил регистрационное удостоверение Минздрава. Исследования подтвердили его эффективность и безопасность на уровне оригинального средства.

Предприятие выпускает более 10 тонн фармсубстанций в год. В 2025-м столичные фармпроизводители увеличили выпуск онкопрепаратов на 10,7 процента. Новое производство позволит полностью закрыть потребности системы здравоохранения в этом лекарстве, отметил Ликсутов.