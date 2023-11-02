В Москве запустят производство отечественных биопрепаратов

По словам заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова, компания "Артселленс" планирует создать научно-исследовательскую лабораторию с опытно-производственным участком на площадке "Печатники" для разработки оригинальных лекарственных средств. Кроме того, на площадке "Алабушево" компания собирается начать выпуск биоаналогов патентованных препаратов для лечения социально значимых заболеваний.

Ожидается, что инвестиции в этот проект составят около 4,3 миллиарда рублей, и он создаст более 400 новых рабочих мест. Суммарная мощность производства оценивается в 150 килограммов субстанции в год, что эквивалентно около 750 тысячам флаконов лекарственных препаратов, отметил Ефимов.