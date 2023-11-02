В Москве запустят производство отечественных биопрепаратов

В Москве запустят производство отечественных биопрепаратовНа первом этапе начнется производство дженериков
В пресс-службе Московского комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений сообщили, что фармацевтическая компания "Артселленс" стала резидентом особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис Москва" и готовится запустить производство отечественных биопрепаратов, пишет ТАСС.
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По словам заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова, компания "Артселленс" планирует создать научно-исследовательскую лабораторию с опытно-производственным участком на площадке "Печатники" для разработки оригинальных лекарственных средств. Кроме того, на площадке "Алабушево" компания собирается начать выпуск биоаналогов патентованных препаратов для лечения социально значимых заболеваний.
Ожидается, что инвестиции в этот проект составят около 4,3 миллиарда рублей, и он создаст более 400 новых рабочих мест. Суммарная мощность производства оценивается в 150 килограммов субстанции в год, что эквивалентно около 750 тысячам флаконов лекарственных препаратов, отметил Ефимов.
На первом этапе реализации проекта предприятие будет производить дженерики для лечения онкологических и аутоиммунных заболеваний, их локализация составит от 60% до 85%.