Опубликовано 04 июня 2026, 19:411 мин.
В Москве запустят тестирование новых технологий «умной энергетики»Проекты проверят в «СберСити»
В Москве начнется тестирование решений в сфере «умной энергетики» на базе смарт-района «СберСити». Соглашение о сотрудничестве в разработке и проверке таких технологий подписали «СберСити» и Московский инновационный кластер на ПМЭФ-2026, пишет ТАСС.
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Пилотные проекты будут проходить испытания прямо в жилой и инфраструктурной среде района, чтобы оценить их работу в реальных условиях. В планах также использование инструментов отбора технологий и программ поддержки инноваций, включая сервисы Фонда «Витрина заказчиков».
В пресс-службе «СберСити» отметили, что часть решений планируют отобрать в течение ближайших шести месяцев. Далее их протестируют и представят результаты на демо-дне в рамках Moscow Startup Summit. В «СберСити» уже применяются солнечные панели, системы распределенных энергоцентров и комплекс энергоменеджмента территории ЦЭТ.