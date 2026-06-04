В Москве запустят тестирование новых технологий «умной энергетики»

Пилотные проекты будут проходить испытания прямо в жилой и инфраструктурной среде района, чтобы оценить их работу в реальных условиях. В планах также использование инструментов отбора технологий и программ поддержки инноваций, включая сервисы Фонда «Витрина заказчиков».

В пресс-службе «СберСити» отметили, что часть решений планируют отобрать в течение ближайших шести месяцев. Далее их протестируют и представят результаты на демо-дне в рамках Moscow Startup Summit. В «СберСити» уже применяются солнечные панели, системы распределенных энергоцентров и комплекс энергоменеджмента территории ЦЭТ.