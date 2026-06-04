В России
Опубликовано 04 июня 2026, 19:41
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В Москве запустят тестирование новых технологий «умной энергетики»

Проекты проверят в «СберСити»
В Москве начнется тестирование решений в сфере «умной энергетики» на базе смарт-района «СберСити». Соглашение о сотрудничестве в разработке и проверке таких технологий подписали «СберСити» и Московский инновационный кластер на ПМЭФ-2026, пишет ТАСС.
В Москве запустят тестирование новых технологий «умной энергетики»

© Ferra.ru

Пилотные проекты будут проходить испытания прямо в жилой и инфраструктурной среде района, чтобы оценить их работу в реальных условиях. В планах также использование инструментов отбора технологий и программ поддержки инноваций, включая сервисы Фонда «Витрина заказчиков».

В пресс-службе «СберСити» отметили, что часть решений планируют отобрать в течение ближайших шести месяцев. Далее их протестируют и представят результаты на демо-дне в рамках Moscow Startup Summit. В «СберСити» уже применяются солнечные панели, системы распределенных энергоцентров и комплекс энергоменеджмента территории ЦЭТ.

Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
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