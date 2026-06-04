В МСП в России главным барьером для ИИ назвали безопасность данных

Согласно опросу, 42% представителей МСП считают защиту информации главным барьером. Еще 34% сомневаются в качестве результатов работы ИИ, 22% говорят о профессиональных страхах, 16% указывают на технологические ограничения, а 14% — на этические вопросы.

При этом компании, уже использующие ИИ, чаще всего применяют его для создания контента (35%), аналитики (25%), работы с документами (20%), коммуникаций (15%) и технической автоматизации (10%). Также 45% организаций планируют внедрять автоматизацию рутинных процессов.

В исследовании участвовала 641 компания. Текстовые ИИ-помощники оказались самыми востребованными — их используют 60% опрошенных. При этом около 25% сотрудников выражают сопротивление внедрению подобных технологий.