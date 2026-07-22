В МТС Web Services предложили развивать ИИ-партнерство России и Китая

Опубликовано 22 июля 2026, 17:411 мин.
В МТС Web Services предложили развивать ИИ-партнерство России и КитаяОсновой могут стать дата-центры в Сибири
Гендиректор МТС Web Services Павел Воронин в беседе с ТАСС предложил развивать долгосрочное сотрудничество России и Китая в сфере искусственного интеллекта (ИИ). По его мнению, одним из ключевых направлений может стать расширение сети дата-центров для ИИ в Сибири и на Дальнем Востоке.
© Ferra.ru
Также в числе возможных шагов названы увеличение пропускной способности трансграничных магистральных каналов связи и развитие энергетической инфраструктуры. Воронин считает, что российская сторона обладает научной и инженерной базой, а также опытом создания прикладных ИИ-решений.
В АФК «Система» отметили, что Россия могла бы предоставить данные на русском языке, материалы для промышленности, энергетики, финансов, науки, образования и государственного управления. Китайская сторона могла бы обеспечить архитектуру моделей, вычислительные ресурсы, оборудование и технологии обучения.
Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
Теги: