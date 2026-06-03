В России
Опубликовано 03 июня 2026, 13:32
1 мин.

В МТУСИ разработали метод для повышения надежности квантовых систем

Разработка поможет криогенной электронике
Ученые Московского технического университета связи и информатики (МТУСИ) разработали подход для повышения надежности передачи сигналов между квантовыми устройствами и традиционной электроникой. Исследование посвящено сверхпроводящим элементам, которые используются в криогенных установках, работающих при температурах, близких к абсолютному нулю.
В МТУСИ разработали метод для повышения надежности квантовых систем

© Ferra.ru

По словам научного сотрудника МТУСИ Сергея Бакурского, специалистам удалось определить критический пространственный масштаб, при котором нормальный ток полностью преобразуется в сверхток. Эти данные позволят точнее проектировать сверхпроводящие компоненты и снижать потери сигнала в криогенной электронике.

Разработка может применяться в квантовых компьютерах, защищенных системах связи, космической технике, медицинском оборудовании и высокоточных навигационных комплексах. Также в вузе отметили перспективы использования технологии в телекоммуникациях, суперкомпьютерах и вычислительных системах для нейросетевых задач.

Источник:Известия
Автор:Ингела Воробьева
Теги:
#В России
,
#Россия
,
#квантовый
  1. Ferra.ru/
  2. Новости/
  3. В России/
  4. В МТУСИ разработали метод для повышения надежности квантовых систем