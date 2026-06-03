В МТУСИ разработали метод для повышения надежности квантовых систем

По словам научного сотрудника МТУСИ Сергея Бакурского, специалистам удалось определить критический пространственный масштаб, при котором нормальный ток полностью преобразуется в сверхток. Эти данные позволят точнее проектировать сверхпроводящие компоненты и снижать потери сигнала в криогенной электронике.

Разработка может применяться в квантовых компьютерах, защищенных системах связи, космической технике, медицинском оборудовании и высокоточных навигационных комплексах. Также в вузе отметили перспективы использования технологии в телекоммуникациях, суперкомпьютерах и вычислительных системах для нейросетевых задач.