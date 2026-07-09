В МТУСИ создали ИИ-модель для прогнозирования вспышек инфекций

Система объединяет машинное обучение, анализ временных рядов, климатические показатели и эпидемиологические данные. Для обучения использовалась информация о распространении малярии в Анголе за 25 лет, с 2000 по 2025 год.

Модель способна прогнозировать развитие эпидемиологической ситуации на срок до шести восьми недель вперед. Разработчик отметил, что после адаптации технология может применяться для анализа других инфекций, включая коронавирусные заболевания, хантавирусы, лихорадку денге и холеру. Система предназначена для поддержки решений органов здравоохранения при планировании профилактических мер и распределении ресурсов.