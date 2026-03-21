В Мурманске появился научно-технологический центр «Родина»

Внутри оборудован открытый зал-амфитеатр, пять современных аудиторий с AR/VR-гарнитурами, игровыми компьютерами, графическими планшетами, столами для архитектурного макетирования, 3D-принтерами, плоттерами и резаками. Также в центре работают библиотека, кафе и коворкинг.

Как отметил губернатор Андрей Чибис, это место даст юным северянам новые возможности в науке, технологиях и креативных индустриях. С 21 по 29 марта в «Родине» пройдет фестиваль науки с лекциями и мастер-классами от ведущих технологических компаний и представителей креативных профессий.