Опубликовано 21 марта 2026, 15:40
В Мурманске появился научно-технологический центр «Родина»Там появились AR/VR-гарнитуры и 3D-принтеры
В Мурманске на месте советского кинотеатра после реконструкции открылся Центр научно-технологического творчества «Родина». Это первый подобный центр на Северо-Западе России. Здание находилось на грани разрушения, восстановление заняло три года вместо пяти, внешний облик исторического здания сохранили.
© Ferra.ru
Внутри оборудован открытый зал-амфитеатр, пять современных аудиторий с AR/VR-гарнитурами, игровыми компьютерами, графическими планшетами, столами для архитектурного макетирования, 3D-принтерами, плоттерами и резаками. Также в центре работают библиотека, кафе и коворкинг.
Как отметил губернатор Андрей Чибис, это место даст юным северянам новые возможности в науке, технологиях и креативных индустриях. С 21 по 29 марта в «Родине» пройдет фестиваль науки с лекциями и мастер-классами от ведущих технологических компаний и представителей креативных профессий.