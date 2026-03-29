В Мурманске создадут центр по изучению и сохранению морских млекопитающих

Опубликовано 29 марта 2026, 20:36
В Мурманске создадут центр по изучению и сохранению морских млекопитающихЦентр откроет модульную биостанцию и займется популяциями китов
В Мурманском арктическом университете начнет работу центр по изучению и сохранению морских млекопитающих. Как сообщил проректор Антон Юрманов, развитием займется специалист Анастасия Куница. При поддержке властей и индустриальных партнеров на базе центра откроют передвижную морскую модульную биостанцию, которая позволит проводить полевые исследования в разных точках региона.
По словам Юрманов, для оценки популяций китов необходимы системные многолетние наблюдения. У каждого вида своя сезонность и поведение. Например, горбатые киты возвращаются в одни и те же места, но для полной картины нужно объединять данные. В этом году выйдет определитель морских млекопитающих и птиц Мурманской области, доступный широкой аудитории.
Также вуз станет консолидатором подготовки правил наблюдения за животными. Это поможет снизить нагрузку на природу от растущего морского туризма и сохранить китов для будущих поколений.