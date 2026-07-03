В Мурманске впервые провели сложную операцию на аорте

Опубликовано 03 июля 2026, 13:211 мин.
В Мурманске впервые провели сложную операцию на аортеВрачи сохранили кровоток внутренних органов
В Мурманском многопрофильном центре имени Н. И. Пирогова ФМБА России впервые выполнили сложную операцию на аорте с использованием фенестрированного стент-графта. Операция была проведена пациенту с аневризмой, затрагивающей брюшной и нижний грудной отделы сосуда, пишет РИА Новости.
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Ранее подобные случаи требовали открытой полостной операции с большим разрезом и длительным восстановлением. В новом случае врачи применили малоинвазивную технологию протезирования, которая позволила снизить риски и сохранить кровоснабжение внутренних органов.
Перед операцией использовались данные КТ-ангиографии и 3D-моделирование для точного расчета параметров. Стент-графт был адаптирован прямо в ходе операции, что позволило изолировать аневризму и сохранить кровоток по висцеральным ветвям.
По информации центра, подобные операции выполняются в ограниченном числе клиник России, а их общее количество не превышает 70 в год.