В Мурманской области началось строительство Кольской АЭС-2

Глава региона отметил, что это второй крупный энергетический объект, который возводится в Мурманской области за последние семь лет. Проект рассматривается как основа для реализации новых промышленных и горнодобывающих проектов, развития ресурсной базы Транспортного трансарктического коридора и Северного морского пути.

Ожидается, что строительство создаст около 5 тыс. рабочих мест, а после ввода станции в эксплуатацию появятся сотни постоянных вакансий для специалистов атомной отрасли.