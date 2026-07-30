В России
Опубликовано 30 июля 2026, 23:57
1 мин.

В Мурманской области началось строительство Кольской АЭС-2

Новая станция получит мощность 1200 МВт
В районе Полярных Зорь начались строительные работы на площадке Кольской АЭС-2. Об этом сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис. По его словам, новая атомная электростанция будет иметь мощность 1200 МВт и станет следующим этапом развития энергетической инфраструктуры региона.
В Мурманской области началось строительство Кольской АЭС-2

© Ferra.ru

Глава региона отметил, что это второй крупный энергетический объект, который возводится в Мурманской области за последние семь лет. Проект рассматривается как основа для реализации новых промышленных и горнодобывающих проектов, развития ресурсной базы Транспортного трансарктического коридора и Северного морского пути.

Ожидается, что строительство создаст около 5 тыс. рабочих мест, а после ввода станции в эксплуатацию появятся сотни постоянных вакансий для специалистов атомной отрасли.

Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
Теги:
#В России
,
#Россия
,
#строительство
  1. Ferra.ru/
  2. Новости/
  3. В России/
  4. В Мурманской области началось строительство Кольской АЭС-2