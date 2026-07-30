В Мурманской области началось строительство Кольской АЭС-2

Опубликовано 30 июля 2026, 23:571 мин.
В Мурманской области началось строительство Кольской АЭС-2Новая станция получит мощность 1200 МВт
В районе Полярных Зорь начались строительные работы на площадке Кольской АЭС-2. Об этом сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис. По его словам, новая атомная электростанция будет иметь мощность 1200 МВт и станет следующим этапом развития энергетической инфраструктуры региона.
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Глава региона отметил, что это второй крупный энергетический объект, который возводится в Мурманской области за последние семь лет. Проект рассматривается как основа для реализации новых промышленных и горнодобывающих проектов, развития ресурсной базы Транспортного трансарктического коридора и Северного морского пути.
Ожидается, что строительство создаст около 5 тыс. рабочих мест, а после ввода станции в эксплуатацию появятся сотни постоянных вакансий для специалистов атомной отрасли.