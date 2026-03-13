В Мурманской области нашли микробов, очищающих почву от нефти и металлов

Бактерии выделили из грунта на склоне горы Каскама. Десять активных штаммов показали устойчивость к катионам меди, никеля и свинца, а также смогли использовать компоненты дизельного топлива и сырой нефти как источник углерода даже при низкой температуре около +5°C.

Микробы относятся к родам Acidiphilum, Acidisoma, Bradyrhizobium и Pseudomonas. Последние могут перерабатывать ионы железа в разных условиях, а анаэробные псевдомонады способны очищать почву от нефтепродуктов на глубине, отметили в пресс-службе.

В Арктике традиционные методы очистки часто слишком дороги или невозможны, а естественные процессы замедлены из-за холода. Новые бактерии, уже адаптированные к местному климату, помогут восстанавливать грунт быстрее и без вреда для местной экосистемы. Дальнейшие исследования проверят их практическое применение.