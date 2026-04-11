В Мурманской области создадут промышленный парк на 12 гектарах

Опубликовано 11 апреля 2026, 15:391 мин.
В Мурманской области создадут промышленный парк на 12 гектарахПлощадка вместит не менее десяти резидентов
В Мурманской области появится первый промышленный парк площадью не менее 12 гектаров. Это будет многофункциональная площадка для производственных, логистических и перерабатывающих компаний в Арктической зоне. Здесь разместят 20 тысяч квадратных метров производственных помещений, 25 тысяч квадратных метров складов и административно-деловой центр.
Парк сможет принять не менее десяти резидентов. Уже сформирован пул из 11 компаний, которые займутся судостроением, металло- и камнеобработкой, производством стройматериалов и аддитивными технологиями.
Глава региона Андрей Чибис поблагодарил первого вице-премьера Дениса Мантурова за поддержку проекта. Сейчас площадку готовят к включению в границы территории опережающего развития «Столица Арктики». Это повысит ее инвестиционную привлекательность. Власти рассчитывают, что парк создаст новые рабочие места и сформирует индустриальный кластер в регионе.