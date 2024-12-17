В МВД РФ предупредили о новой схеме мошенничества с фейковыми онлайн-магазинами

Опубликовано 17 декабря 2024, 20:511 мин.
В МВД РФ предупредили о новой схеме мошенничества с фейковыми онлайн-магазинамиМошенники используют фальшивые сайты и банковские трояны
МВД России сообщило о новой схеме мошенничества, которая связана с взломом мобильных телефонов во время покупок в интернет-магазинах. Мошенники создают фальшивые сайты несуществующих оптовых магазинов, предлагая товары по привлекательным ценам. Для оформления заказа достаточно указать ФИО, адрес и телефон, а оплата якобы возможна при получении.
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После того как пользователь подтверждает заказ, ему приходит сообщение о том, что посылка отправлена. Чтобы отслеживать посылку, мошенники предлагают скачать специальное приложение-трекер по ссылке. Однако вместо обещанного трекера на телефон загружается мобильный банковский троян под названием Mamont.
Этот вирус позволяет злоумышленникам получить доступ к мобильному устройству, а именно к банковским данным пользователя, а также к другим важным сведениям, таким как контактная книга, архив фотографий, электронная почта, криптографические ключи и электронные подписи.