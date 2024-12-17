В МВД РФ предупредили о новой схеме мошенничества с фейковыми онлайн-магазинами

После того как пользователь подтверждает заказ, ему приходит сообщение о том, что посылка отправлена. Чтобы отслеживать посылку, мошенники предлагают скачать специальное приложение-трекер по ссылке. Однако вместо обещанного трекера на телефон загружается мобильный банковский троян под названием Mamont.

Этот вирус позволяет злоумышленникам получить доступ к мобильному устройству, а именно к банковским данным пользователя, а также к другим важным сведениям, таким как контактная книга, архив фотографий, электронная почта, криптографические ключи и электронные подписи.