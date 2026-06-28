В МВД России порекомедовали использовать биометрию для защиты счетов

Отдельно в МВД обратили внимание на безопасность портала «Госуслуги». В случае утечки учетных данных злоумышленники могут получить доступ к большому объему личной информации. Пользователям рекомендуют не передавать пароли из уведомлений и не вводить данные в подозрительных сервисах.

В ведомстве также подчеркнули, что технологии защиты важны, но во многих случаях кражи происходят из-за действий самих граждан, которые сообщают данные мошенникам под давлением.

Россиянам напомнили, что сотрудники банков и силовых структур не запрашивают по телефону данные карт, включая ПИН и CVV-коды.