В России
Опубликовано 28 июня 2026, 18:08
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В МВД России порекомедовали использовать биометрию для защиты счетов

Ведомство усиливает меры кибербезопасности
В МВД России предложили использовать биометрическую двухфакторную аутентификацию в банковских приложениях вместо привычных СМС-кодов. Об этом сообщили в пресс-центре ведомства, уточнив, что такой способ может повысить защиту средств на счетах пользователей, пишет ТАСС.
В МВД России порекомедовали использовать биометрию для защиты счетов

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Отдельно в МВД обратили внимание на безопасность портала «Госуслуги». В случае утечки учетных данных злоумышленники могут получить доступ к большому объему личной информации. Пользователям рекомендуют не передавать пароли из уведомлений и не вводить данные в подозрительных сервисах.

В ведомстве также подчеркнули, что технологии защиты важны, но во многих случаях кражи происходят из-за действий самих граждан, которые сообщают данные мошенникам под давлением.

Россиянам напомнили, что сотрудники банков и силовых структур не запрашивают по телефону данные карт, включая ПИН и CVV-коды.

Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
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