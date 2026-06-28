В МВД России порекомедовали использовать биометрию для защиты счетов

Опубликовано 28 июня 2026, 18:081 мин.
В МВД России порекомедовали использовать биометрию для защиты счетовВедомство усиливает меры кибербезопасности
В МВД России предложили использовать биометрическую двухфакторную аутентификацию в банковских приложениях вместо привычных СМС-кодов. Об этом сообщили в пресс-центре ведомства, уточнив, что такой способ может повысить защиту средств на счетах пользователей, пишет ТАСС.
© Ferra.ru
Отдельно в МВД обратили внимание на безопасность портала «Госуслуги». В случае утечки учетных данных злоумышленники могут получить доступ к большому объему личной информации. Пользователям рекомендуют не передавать пароли из уведомлений и не вводить данные в подозрительных сервисах.
В ведомстве также подчеркнули, что технологии защиты важны, но во многих случаях кражи происходят из-за действий самих граждан, которые сообщают данные мошенникам под давлением.
Россиянам напомнили, что сотрудники банков и силовых структур не запрашивают по телефону данные карт, включая ПИН и CVV-коды.