В МВД России рассказали, как отличить бота от живого человека

В ведомстве отметили, что такие программы не имеют личного опыта: если задать вопрос о жизни, бот даст шаблонный ответ или вовсе не ответит. Он действует идеально и без ошибок, тогда как живой человек может ошибаться, устать, изменить мнение или проявить эмоции.

Чаще всего ботов используют мошенники для накрутки отзывов, создания видимости доверия к поддельным сайтам и товарам. Также их применяют маркетологи для искусственного создания популярности брендов и политтехнологи — для манипуляции общественным мнением.