В МВД России рассказали, как отличить бота от живого человека

Опубликовано 22 октября 2025, 22:111 мин.
В МВД России рассказали, как отличить бота от живого человекаБот пишет быстро, одинаково и без эмоций
В управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД России объяснили, как распознать бота в интернете. Основные признаки — быстрые и уверенные ответы без уточнений, одинаковый стиль общения и отсутствие эмоций. Боты часто используют лозунги и фразы вроде «это очевидно» или «нормальные люди согласны».
В ведомстве отметили, что такие программы не имеют личного опыта: если задать вопрос о жизни, бот даст шаблонный ответ или вовсе не ответит. Он действует идеально и без ошибок, тогда как живой человек может ошибаться, устать, изменить мнение или проявить эмоции.
Чаще всего ботов используют мошенники для накрутки отзывов, создания видимости доверия к поддельным сайтам и товарам. Также их применяют маркетологи для искусственного создания популярности брендов и политтехнологи — для манипуляции общественным мнением.