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21:54, 08 сентября 2023
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В Набережных Челнах построят водородную заправку

В планах следующую водородную станцию построить в Казани

Главный конструктор энергетических систем Центра электроники и элементов питания предприятия Семен Корнилов, рассказал на сессии Международного форума "Ростки: Россия и Китай - взаимовыгодное сотрудничество" в Казани, что в Набережных Челнах построят водородную заправочную станцию и под нее уже выделили место в городе.

Водородную заправочную станцию построят под водоробус, ПАО "Камаз" введет его в тестовую эксплуатацию. В планах следующую водородную станцию построить в Казани, сообщил Семен Корнилов.

Мы уже утвердили место расположения [водородной] заправочной станции в городе Набережные Челны, соответственно, мы дадим старт этой истории с нашего города. По следующей заправочной станции в наших планах Казань".

Семен Корнилов
Главный конструктор энергетических систем Центра электроники и элементов питания предприятия.
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