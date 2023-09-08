В Набережных Челнах построят водородную заправку

21:54, 08 сентября 2023
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В Набережных Челнах построят водородную заправкуВ планах следующую водородную станцию построить в Казани
Главный конструктор энергетических систем Центра электроники и элементов питания предприятия Семен Корнилов, рассказал на сессии Международного форума "Ростки: Россия и Китай - взаимовыгодное сотрудничество" в Казани, что в Набережных Челнах построят водородную заправочную станцию и под нее уже выделили место в городе.
Водородную заправочную станцию построят под водоробус, ПАО "Камаз" введет его в тестовую эксплуатацию. В планах следующую водородную станцию построить в Казани, сообщил Семен Корнилов.
Мы уже утвердили место расположения [водородной] заправочной станции в городе Набережные Челны, соответственно, мы дадим старт этой истории с нашего города. По следующей заправочной станции в наших планах Казань".
Семен Корнилов
Главный конструктор энергетических систем Центра электроники и элементов питания предприятия.