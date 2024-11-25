В Набережных Челнах запустили производство тормозов для ГАЗ и КамАЗ

Опубликовано 25 ноября 2024, 20:431 мин.
В Набережных Челнах запустили производство тормозов для ГАЗ и КамАЗНовый завод поможет снизить зависимость от импорта
В Набережных Челнах стартовало серийное производство пневматических дисковых тормозных механизмов для грузовиков ГАЗ, КамАЗ и прицепной техники. Проект реализовала компания «ВБК Восток» при поддержке Фонда развития промышленности (ФРП).
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На создание нового производственного участка в Камском индустриальном парке было направлено 127 млн рублей. Большая часть инвестиций — 100 млн рублей — выделена в рамках льготного займа программы «Автокомпоненты». Еще 50 млн рублей компания инвестирует в локализацию компонентов.
Производственная линия стала первой в России, выпускающей дисковые тормозные механизмы диаметром от 17 до 22 дюймов, подходящие для грузового транспорта и прицепов. При выходе на проектную мощность завод сможет производить до 95 тысяч изделий в год, что обеспечит до 34% потребностей российского рынка.
Ранее все дисковые тормоза для коммерческого транспорта в России импортировались. Новое производство позволит существенно сократить долю зарубежных поставок.