В Набережных Челнах запустили производство тормозов для ГАЗ и КамАЗ

На создание нового производственного участка в Камском индустриальном парке было направлено 127 млн рублей. Большая часть инвестиций — 100 млн рублей — выделена в рамках льготного займа программы «Автокомпоненты». Еще 50 млн рублей компания инвестирует в локализацию компонентов.

Производственная линия стала первой в России, выпускающей дисковые тормозные механизмы диаметром от 17 до 22 дюймов, подходящие для грузового транспорта и прицепов. При выходе на проектную мощность завод сможет производить до 95 тысяч изделий в год, что обеспечит до 34% потребностей российского рынка.

Ранее все дисковые тормоза для коммерческого транспорта в России импортировались. Новое производство позволит существенно сократить долю зарубежных поставок.