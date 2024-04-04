Опубликовано 04 апреля 2024, 20:21
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В Национальном центре физики и математики поставят установки класса «мегасайенс»Они будут взаимодействовать друг с другом
В пресс-службе Национального центра физики и математики сообщили, что в центре готовятся к строительству двух новых научных установок класса «мегасайенс». Планируется постройка многофункционального ускорительного комплекса ИКИ и экзаваттного лазера. Обе установки будут взаимодействовать друг с другом, позволяя проводить сложные эксперименты, недоступные для каждой из них по отдельности.
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Ускорительный комплекс ИКИ начнет свою работу в 2029 году и будет включать два линейных ускорителя, лазерные системы и шесть исследовательских станций. Параллельно будет строиться экзаваттный лазер XCELS, который создаст самые мощные короткие вспышки лазерного излучения. Это позволит изучить взаимодействие света с материей в экстремальных условиях среды.
Научные установки обеспечат проведение уникальных экспериментов в области физики, включая ядерную фотонику.