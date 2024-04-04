В Национальном центре физики и математики поставят установки класса «мегасайенс»

Они будут взаимодействовать друг с другом

В пресс-службе Национального центра физики и математики сообщили, что в центре готовятся к строительству двух новых научных установок класса «мегасайенс». Планируется постройка многофункционального ускорительного комплекса ИКИ и экзаваттного лазера. Обе установки будут взаимодействовать друг с другом, позволяя проводить сложные эксперименты, недоступные для каждой из них по отдельности.