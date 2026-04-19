В наземном транспорте Москвы запустили оплату проезда по биометрии

Опубликовано 19 апреля 2026, 18:181 мин.
В наземном транспорте Москвы запустили оплату проезда по биометрииПока в тестовом режиме
В столице стартовал поэтапный запуск оплаты проезда с использованием биометрии в наземном транспорте. Как сообщил заммэра по транспорту Максим Ликсутов, сейчас специалисты прорабатывают разные сценарии использования сервиса, чтобы пассажиры получили высокий уровень обслуживания.
© Ferra.ru
Тестирование проходит в закрытом режиме на 18 электробусах Мосгортранса маршрута м53. Сотрудники проверяют работу системы автоматического определения местоположения. Для подтверждения оплаты используют два способа: через Bluetooth-метку в салоне и через установленные камеры, отметил Ликсутов.
После масштабирования технологии биометрия станет доступна на всех основных видах городского транспорта. При этом у горожан останется возможность оплачивать проезд любыми другими удобными способами, включая карту «Тройка». Если пассажир решит воспользоваться «Тройкой», списания по биометрии не произойдет.