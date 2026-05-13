В НГТУ создали систему нагрева батарей для электромобилей

Опубликовано 13 мая 2026, 07:101 мин.
В НГТУ создали систему нагрева батарей для электромобилейРазработка рассчитана на сильные морозы
В пресс-службе Новосибирского государственного технического университета (НГТУ) сообщили, что ученые вуза разработали систему внутреннего нагрева литий-ионных аккумуляторов для электромобилей. Технология использует высокочастотный переменный ток в диапазоне 5−15 кГц и выше, что позволяет запускать транспорт при низких температурах.
© Ferra.ru
Система включает литий-ионную батарею, электронный блок с двумя силовыми клеммами и интерфейсом связи. Разработка может применяться как отдельный внешний модуль, встроенный компонент термостатирования или часть резервных систем питания.
По данным вуза, скорость нагрева достигает 10 градусов в минуту, а зарядка аккумулятора в мороз ускоряется почти в 2,5 раза. КПД системы превышает 90%.
Технология также должна снизить деградацию батарей при температуре ниже минус 20 градусов. Экспериментальный образец уже готов.