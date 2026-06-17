В НГТУ создали систему защиты от утечки бытового газа

При превышении допустимого уровня газа система за 10 секунд включает звуковое предупреждение, запускает вытяжку и перекрывает подачу газа. Разработчики отмечают, что решение не только сообщает об опасности, но и выполняет несколько действий автоматически.

По словам разработчика системы Егора Ширшова, управлять устройством можно через веб-интерфейс с телефона, планшета или компьютера. Сейчас команда НГТУ проверяет стабильность работы модулей и точность срабатывания механизмов. В дальнейшем проект могут адаптировать для домов, кафе и других объектов с газовым оборудованием.