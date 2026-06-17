В НГТУ создали систему защиты от утечки бытового газа

Опубликовано 17 июня 2026, 12:571 мин.
В НГТУ создали систему защиты от утечки бытового газаУстройство реагирует за 10 секунд
В пресс-службе Новосибирского государственного технического университета (НГТУ) сообщили, что ученые вуза разработали прототип системы, которая автоматически обнаруживает утечку газа и запускает защитные действия. Устройство построено на центральном блоке с микроконтроллером ESP32, датчиком газа, Wi-Fi-модулем, сигнализацией, вентилятором и электроприводным краном.
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При превышении допустимого уровня газа система за 10 секунд включает звуковое предупреждение, запускает вытяжку и перекрывает подачу газа. Разработчики отмечают, что решение не только сообщает об опасности, но и выполняет несколько действий автоматически.
По словам разработчика системы Егора Ширшова, управлять устройством можно через веб-интерфейс с телефона, планшета или компьютера. Сейчас команда НГТУ проверяет стабильность работы модулей и точность срабатывания механизмов. В дальнейшем проект могут адаптировать для домов, кафе и других объектов с газовым оборудованием.