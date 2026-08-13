В НГТУ создали установку для испытаний сталей при ударных нагрузках

Основной элемент установки представляет собой барабан с инденторами. Это стальные ролики диаметром 32 мм и массой 0,2 кг, изготовленные из закаленной и низкоотпущенной стали ШХ15. Барабан вращается с помощью сервопривода, который позволяет плавно менять скорость от 0 до 1500 оборотов в минуту.

Испытания показали циклический характер износа стали Гадфильда с однофазной аустенитной структурой. На поверхности образуется рельеф, напоминающий шахматную доску. Полученные результаты используют для разработки решений по улучшению структуры и механических свойств конструкционных сталей, добавили в пресс-службе.