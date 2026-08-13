В НГТУ создали установку для испытаний сталей при ударных нагрузках

Опубликовано 13 августа 2026, 10:481 мин.
В НГТУ создали установку для испытаний сталей при ударных нагрузкахУченые изучили механизмы износа материалов
В пресс-службе Новосибирского государственного технического университета (НГТУ) сообщили, что ученые вуза разработали установку для исследования износа сталей при ударно-усталостном нагружении. На ней испытали сталь Гадфильда и дисперсионно-твердеющие стали, пишет ТАСС.
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Основной элемент установки представляет собой барабан с инденторами. Это стальные ролики диаметром 32 мм и массой 0,2 кг, изготовленные из закаленной и низкоотпущенной стали ШХ15. Барабан вращается с помощью сервопривода, который позволяет плавно менять скорость от 0 до 1500 оборотов в минуту.
Испытания показали циклический характер износа стали Гадфильда с однофазной аустенитной структурой. На поверхности образуется рельеф, напоминающий шахматную доску. Полученные результаты используют для разработки решений по улучшению структуры и механических свойств конструкционных сталей, добавили в пресс-службе.