В НГУ разработают бактериальный препарат для восстановления почв

Опубликовано 05 августа 2026, 21:101 мин.
В НГУ разработают бактериальный препарат для восстановления почвОсновой станут пять отобранных штаммов бактерий
В пресс-службе Новосибирского госуниверситета (НГУ) сообщили, что ученые вуза отобрали пять штаммов бактерий для создания препарата, который восстанавливает почвы, загрязненные пестицидами. Эксперименты показали, что эти микроорганизмы эффективно стимулируют рост растений даже в условиях химической нагрузки.
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Существующие биопрепараты теряют эффективность в загрязненных почвах. Новая разработка будет не только утилизировать токсины, но и улучшать плодородие. Ученые планируют создать селективные составы: отдельные штаммы для пшеницы, подсолнечника, гороха и других культур. Это повысит эффективность по сравнению с аналогами.
Разработчик Мария Яковлева отметила, что препарат станет недорогой альтернативой импортным средствам защиты растений и поможет снизить деградацию почв, что особенно важно для таких культур, как пшеница, овес и соя.