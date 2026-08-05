В НГУ разработают бактериальный препарат для восстановления почв

Существующие биопрепараты теряют эффективность в загрязненных почвах. Новая разработка будет не только утилизировать токсины, но и улучшать плодородие. Ученые планируют создать селективные составы: отдельные штаммы для пшеницы, подсолнечника, гороха и других культур. Это повысит эффективность по сравнению с аналогами.

Разработчик Мария Яковлева отметила, что препарат станет недорогой альтернативой импортным средствам защиты растений и поможет снизить деградацию почв, что особенно важно для таких культур, как пшеница, овес и соя.