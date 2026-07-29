В НГУ создадут ИИ-сервис для подготовки юридических документов

Перед началом разработки команда проекта провела более 150 интервью с людьми, которые сталкивались с трудностями при получении юридической помощи. Исследование показало, что высокая стоимость услуг и отсутствие правовых знаний нередко мешают гражданам защищать свои права.

Разработчики рассчитывают, что сервис будет полезен не только гражданам, но и юристам. Он позволит автоматизировать подготовку типовых документов и сократить время на выполнение рутинных задач. Проект поддержан Фондом содействия инновациям по программе «Студенческий стартап» федерального проекта «Технологии».