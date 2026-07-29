В НГУ создадут ИИ-сервис для подготовки юридических документов

Опубликовано 29 июля 2026, 23:571 мин.
В НГУ создадут ИИ-сервис для подготовки юридических документовЗапуск конструктора ожидается в 2027 году
В пресс-службе Новосибирского государственного университета (НГУ) сообщили, что ученые вуза планируют в 2027 году создать интеллектуальный сервис для подготовки юридических документов с применением искусственного интеллекта (ИИ). Пользователи смогут самостоятельно оформлять документы и получать рекомендации по дальнейшим действиям, пишет ТАСС.
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Перед началом разработки команда проекта провела более 150 интервью с людьми, которые сталкивались с трудностями при получении юридической помощи. Исследование показало, что высокая стоимость услуг и отсутствие правовых знаний нередко мешают гражданам защищать свои права.
Разработчики рассчитывают, что сервис будет полезен не только гражданам, но и юристам. Он позволит автоматизировать подготовку типовых документов и сократить время на выполнение рутинных задач. Проект поддержан Фондом содействия инновациям по программе «Студенческий стартап» федерального проекта «Технологии».
Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
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