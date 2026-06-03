В НГУ создали ИИ для анализа медицинских карт

Разработка уже применяется при обучении системы поддержки врачебных решений «Доктор Пирогов». Алгоритм анализирует тысячи деперсонифицированных медицинских карт пациентов с одинаковым диагнозом и выявляет признаки, которые чаще всего связаны с заболеванием.

Метод основан на преобразовании данных в набор бинарных признаков для обучения нейросети. Система формирует прогноз и показывает наиболее значимые симптомы. Для повышения надежности модель запускают многократно и отбирают устойчивые признаки. По мнению разработчика Владимира Иванисенко, такой подход делает цифровые медицинские инструменты более понятными для врачей и помогает оценивать риски заболеваний.

Результаты работы планируют представить на Петербургском международном экономическом форуме.