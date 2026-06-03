В России
Опубликовано 03 июня 2026, 04:27
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В НГУ создали ИИ для анализа медицинских карт

Разработку представят на ПМЭФ
В пресс-службе Новосибирского государственного университета (НГУ) сообщили, что ученые вуза разработали и запатентовали метод анализа электронных медицинских карт с использованием искусственного интеллекта (ИИ). Технология помогает автоматически определять симптомы и показатели, которые наиболее важны для диагностики и прогноза заболеваний, пишет ТАСС.
В НГУ создали ИИ для анализа медицинских карт

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Разработка уже применяется при обучении системы поддержки врачебных решений «Доктор Пирогов». Алгоритм анализирует тысячи деперсонифицированных медицинских карт пациентов с одинаковым диагнозом и выявляет признаки, которые чаще всего связаны с заболеванием.

Метод основан на преобразовании данных в набор бинарных признаков для обучения нейросети. Система формирует прогноз и показывает наиболее значимые симптомы. Для повышения надежности модель запускают многократно и отбирают устойчивые признаки. По мнению разработчика Владимира Иванисенко, такой подход делает цифровые медицинские инструменты более понятными для врачей и помогает оценивать риски заболеваний.

Результаты работы планируют представить на Петербургском международном экономическом форуме.

Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
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