В НГУ создали ИИ-систему для анализа инвестпроектов

Опубликовано 24 июня 2026, 09:261 мин.
В НГУ создали ИИ-систему для анализа инвестпроектовРазработка изучает открытые данные
В пресс-службе Новосибирского государственного университета (НГУ) сообщили, что ученые вуза разработали интеллектуальную систему на основе искусственного интеллекта (ИИ) для поиска и оценки информации об инвестиционных проектах в открытых интернет-источниках, пишет ТАСС.
© Ferra.ru
Система способна определять стадию реализации проекта, оценивать его перспективность и находить сведения об объеме вложений. Разработка использует методы обработки естественного языка, машинного и глубокого обучения, трансферного обучения и веб-парсинга.
В состав решения входят четыре модуля: классификатор этапа проекта, модель оценки инвестиционной перспективности, генератор описаний и модуль определения объема инвестиций. По данным университета, обработка информации, которая у человека заняла бы около недели, система выполняет за три или четыре часа.
Разработку планируют применять исследовательские центры, органы управления и аналитические подразделения для мониторинга инвестиционной активности.
Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
Теги: