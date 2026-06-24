В НГУ создали ИИ-систему для анализа инвестпроектов

Система способна определять стадию реализации проекта, оценивать его перспективность и находить сведения об объеме вложений. Разработка использует методы обработки естественного языка, машинного и глубокого обучения, трансферного обучения и веб-парсинга.

В состав решения входят четыре модуля: классификатор этапа проекта, модель оценки инвестиционной перспективности, генератор описаний и модуль определения объема инвестиций. По данным университета, обработка информации, которая у человека заняла бы около недели, система выполняет за три или четыре часа.

Разработку планируют применять исследовательские центры, органы управления и аналитические подразделения для мониторинга инвестиционной активности.