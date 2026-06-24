В России
Опубликовано 24 июня 2026, 09:26
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В НГУ создали ИИ-систему для анализа инвестпроектов

Разработка изучает открытые данные
В пресс-службе Новосибирского государственного университета (НГУ) сообщили, что ученые вуза разработали интеллектуальную систему на основе искусственного интеллекта (ИИ) для поиска и оценки информации об инвестиционных проектах в открытых интернет-источниках, пишет ТАСС.
В НГУ создали ИИ-систему для анализа инвестпроектов

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Система способна определять стадию реализации проекта, оценивать его перспективность и находить сведения об объеме вложений. Разработка использует методы обработки естественного языка, машинного и глубокого обучения, трансферного обучения и веб-парсинга.

В состав решения входят четыре модуля: классификатор этапа проекта, модель оценки инвестиционной перспективности, генератор описаний и модуль определения объема инвестиций. По данным университета, обработка информации, которая у человека заняла бы около недели, система выполняет за три или четыре часа.

Разработку планируют применять исследовательские центры, органы управления и аналитические подразделения для мониторинга инвестиционной активности.

Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
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