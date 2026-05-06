В НГУ создали программу для анализа углеродных материалов

Программа автоматически анализирует данные и позволяет за 15−20 минут обработать 30−50 спектров, тогда как ранее на каждый требовалось столько же времени. Она оценивает сопротивление току и процессы на границе электрод-электролит, разделяя вклад свойств материала и условий реакции, отметили в пресс-службе.

По словам разработчика Данилы Польских, в работе используются углеродные наноматериалы, включая многостенные углеродные нанотрубки. Разработка выполнена в виде одного исполняемого файла и создавалась около трех лет. Он отметил, что отдельные операции выполняются в десятки раз быстрее аналогичных решений.