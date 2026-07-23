В НГУ создали систему поиска колорадского жука с помощью дрона

Дрон летает на высоте около 3−4 м над посадками и оснащен модулем из четырех камер, расположенных веерно для увеличения зоны обзора. На борту установлен одноплатный компьютер повышенной мощности, который анализирует изображения и распознает взрослых жуков. Личинки система пока не определяет, отметили в пресс-службе.

После обработки данные передаются на наземную станцию, где в веб-приложении отображается карта поля с отмеченными очагами заражения. Такой подход позволяет отказаться от сплошной обработки и проводить локальное применение инсектицидов, снижая их расход и воздействие на окружающую среду.