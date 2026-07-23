В НГУ создали систему поиска колорадского жука с помощью дрона

Опубликовано 23 июля 2026, 18:491 мин.
В НГУ создали систему поиска колорадского жука с помощью дронаРазработка помогает точечно обрабатывать поля
В пресс-службе Новосибирского государственного университета (НГУ) сообщили, что ученые Центра искусственного интеллекта вуза начали полевые испытания системы для обнаружения колорадского жука на картофельных полях. Решение сочетает беспилотник, нейросети и алгоритмы машинного зрения, позволяя определять места скопления вредителей, пишет ТАСС.
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Дрон летает на высоте около 3−4 м над посадками и оснащен модулем из четырех камер, расположенных веерно для увеличения зоны обзора. На борту установлен одноплатный компьютер повышенной мощности, который анализирует изображения и распознает взрослых жуков. Личинки система пока не определяет, отметили в пресс-службе.
После обработки данные передаются на наземную станцию, где в веб-приложении отображается карта поля с отмеченными очагами заражения. Такой подход позволяет отказаться от сплошной обработки и проводить локальное применение инсектицидов, снижая их расход и воздействие на окружающую среду.