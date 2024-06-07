В НИТУ МИСИС появится магистратуру по индустриальным квантовым технологиям

Программа разрабатывается совместно с ведущими коммерческими компаниями в этой сфере. По словам Федорова, такой шаг обусловлен растущей потребностью в специалистах, способных внедрять квантовые технологии в бизнес. Это не только означает понимание работы квантовых компьютеров, но и умение применять их для решения практических задач.

Создание программы совместно с индустриальными партнерами позволит адаптировать учебный курс под потребности российского бизнеса и даст будущим выпускникам уверенность в том, что их знания будут востребованы на рынке труда.