В НИТУ МИСИС появится магистратуру по индустриальным квантовым технологиям

Опубликовано 07 июня 2024, 19:38
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В НИТУ МИСИС появится магистратуру по индустриальным квантовым технологиямОна станет первой в России
На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) директор Института физики и квантовой инженерии НИТУ МИСИС, Алексей Федоров, сообщил о запуске в России первой специализированной магистерской программы по индустриальным квантовым технологиям.
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Программа разрабатывается совместно с ведущими коммерческими компаниями в этой сфере. По словам Федорова, такой шаг обусловлен растущей потребностью в специалистах, способных внедрять квантовые технологии в бизнес. Это не только означает понимание работы квантовых компьютеров, но и умение применять их для решения практических задач.
Создание программы совместно с индустриальными партнерами позволит адаптировать учебный курс под потребности российского бизнеса и даст будущим выпускникам уверенность в том, что их знания будут востребованы на рынке труда.