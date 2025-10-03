В России
Опубликовано 03 октября 2025, 20:06
1 мин.

В НИТУ МИСИС предложили перерабатывать металлургические отходы

Новый подход снижает экологическую нагрузку
В пресс-службе НИТУ МИСИС сообщили, что ученые вуза представили новую концепцию переработки отходов металлургического производства. Речь идет о таких материалах, как шламы, промышленная пыль, окалина и клинкер, которые сейчас преимущественно отправляются в отвалы.
Разработанная система предполагает использование модернизированных доменных и трубчатых печей для раздельной переработки отходов в зависимости от их химического состава. Это позволяет извлекать из них железо и цинк, которые при стандартных методах утилизации часто теряются.

В пресс-службе отметили, что современные металлургические предприятия сталкиваются с постоянным увеличением объёмов подобных отходов. Их накопление создаёт не только экологические проблемы, но и приводит к экономическим издержкам.

По словам ведущего эксперта кафедры функциональных наносистем и высокотемпературных материалов Айтбера Бижанова, внедрение новых технологических комплексов, как ожидается, позволит предприятиям получать дополнительный доход от переработки отходов. Инвестиции в модернизацию оборудования могут окупиться в течение нескольких лет. Одновременно это решение снизит нагрузку на окружающую среду.