В НИТУ МИСИС создали модель кишечного барьера с микрорельефом

Обычные системы используют плоский монослой клеток Caco-2, который не отражает рельеф слизистой, поэтому барьер оказывается менее проницаемым. Специалисты Институте биомедицинской инженерии вуза изготовили мембраны из биосовместимого поликапролактона. Сочетание микрорельефа и пористости позволяет выращивать клетки эпителия, имитируя здоровую ткань или патологии.

По словам соавтора исследования, выпускницы университетской программы «Биоматериаловедение iPhD» Валентины Костенко, технология может сделать испытания лекарств быстрее, дешевле и надежнее. Разработка повысит точность доклинических исследований и приблизит их к реальным условиям организма. Это важный шаг в создании альтернатив тестированию на животных.