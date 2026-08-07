В НИТУ МИСИС создали модель кишечного барьера с микрорельефом

Опубликовано 07 августа 2026, 21:561 мин.
В НИТУ МИСИС создали модель кишечного барьера с микрорельефомМембрана имитирует поверхность тонкой кишки
Ученые НИТУ МИСИС разработали прототип пористой полимерной мембраны, повторяющей микрорельеф тонкой кишки. На ее основе создан экспериментальный кишечный барьер. Его проницаемость почти в 100 раз ближе к реальной ткани, чем у стандартных лабораторных моделей.
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Обычные системы используют плоский монослой клеток Caco-2, который не отражает рельеф слизистой, поэтому барьер оказывается менее проницаемым. Специалисты Институте биомедицинской инженерии вуза изготовили мембраны из биосовместимого поликапролактона. Сочетание микрорельефа и пористости позволяет выращивать клетки эпителия, имитируя здоровую ткань или патологии.
По словам соавтора исследования, выпускницы университетской программы «Биоматериаловедение iPhD» Валентины Костенко, технология может сделать испытания лекарств быстрее, дешевле и надежнее. Разработка повысит точность доклинических исследований и приблизит их к реальным условиям организма. Это важный шаг в создании альтернатив тестированию на животных.
Источник:Известия
Автор:Ингела Воробьева
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