В НИТУ МИСИС создали пластырь для остановки крови и защиты ран

В состав покрытия входит хлоргексидин, который начинает подавлять патогены сразу после нанесения. Наночастицы оксида цинка обеспечивают длительное антибактериальное действие. Во время испытаний количество золотистого стафилококка, энтерококков, кишечной палочки, ацинетобактерий и Candida auris снижалось более чем в миллион раз.

Пластырь уменьшил кровопотерю более чем в шесть раз и сократил время кровотечения примерно в 1,5 раза. Исследования показали, что жизнеспособность клеток кожи и иммунной системы при контакте с материалом превышает 93%, а признаков хронического воспаления не обнаружено.

Разработка может применяться при травмах, ожогах, хронических ранах и в условиях полевой медицины.