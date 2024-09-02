В НИУ «МЭИ» открылся комплекс для тестирования ИИ в энергетике

Опубликовано 02 сентября 2024, 22:091 мин.
В НИУ «МЭИ» открылся комплекс для тестирования ИИ в энергетикеЧтобы улучшить системы управления и защиты
В День знаний в НИУ «МЭИ» был открыт специализированный научно-исследовательский комплекс «Распределенная интеллектуальная энергосистема». Его цель — разработка и тестирование цифровых систем управления и защиты, основанных на доверенном искусственном интеллекте (ИИ).
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Ректор НИУ «МЭИ» Николай Рогалев сообщил, что комплекс включает электрическую сеть 10 кВ, автоматизированные устройства, системы защиты, имитаторы коротких замыканий, а также оборудование для накопления и распределения энергии. Это позволяет проводить комплексные исследования и улучшать системы в соответствии с требованиями электроэнергетики.
Вице-премьер РФ Александр Новак подчеркнул, что результаты работы комплекса способствуют реализации новых проектов в энергетической инфраструктуре и цифровизации всей отрасли. Он добавил, что новый комплекс станет значимым вкладом в развитие доверенного ИИ и модернизацию энергетических систем страны.