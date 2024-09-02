В НИУ «МЭИ» открылся комплекс для тестирования ИИ в энергетике

Ректор НИУ «МЭИ» Николай Рогалев сообщил, что комплекс включает электрическую сеть 10 кВ, автоматизированные устройства, системы защиты, имитаторы коротких замыканий, а также оборудование для накопления и распределения энергии. Это позволяет проводить комплексные исследования и улучшать системы в соответствии с требованиями электроэнергетики.

Вице-премьер РФ Александр Новак подчеркнул, что результаты работы комплекса способствуют реализации новых проектов в энергетической инфраструктуре и цифровизации всей отрасли. Он добавил, что новый комплекс станет значимым вкладом в развитие доверенного ИИ и модернизацию энергетических систем страны.