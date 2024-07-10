В НИУ «МЭИ» создали систему для повышения надежности энергетических объектов

По словам ректора университета Николая Рогалева, новая система не только повышает надежность энергетического оборудования, но и способствует экономической эффективности объектов благодаря снижению затрат на эксплуатацию.

Система адаптируется к помехам с использованием нейронных сетей, что позволяет улучшить регулирование химико-технологических параметров и обеспечить высокий уровень безопасности на тепловых и атомных электростанциях. По данным пресс-службы, внедрение этой разработки может сократить количество нарушений водно-химического режима в 5−10 раз и уменьшить скорость роста отложений на 50%.

Система управления предназначена для работы в различных режимах нагрузки, включая пусковые, что делает ее универсальной для энергетических объектов.