В Нижегородской области ИИ начал выявлять незаконные свалки отходов

Нейросеть анализирует видеозаписи с городских камер и обнаруживает случаи выброса строительного или крупногабаритного мусора в неположенных местах. После фиксации нарушения система автоматически формирует документы для назначения штрафа и передает их через необходимые процедуры.

Сейчас технология используется на 373 контейнерных площадках региона. В июле планируется расширение проекта.

Разработчики также готовят запуск системы в Саратовской, Самарской и Челябинской областях, а также во Владимире до конца года.