В России
Опубликовано 01 июля 2026, 18:03
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В Нижегородской области ИИ начал выявлять незаконные свалки отходов

Система работает на 373 площадках
В Нижегородской области запустили систему на основе искусственного интеллекта (ИИ). Она помогает контролировать состояние контейнерных площадок. Решение разработали компании NtechLab, являющаяся технологическим партнером госкорпорации Ростех, и Angels IT.
В Нижегородской области ИИ начал выявлять незаконные свалки отходов

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Нейросеть анализирует видеозаписи с городских камер и обнаруживает случаи выброса строительного или крупногабаритного мусора в неположенных местах. После фиксации нарушения система автоматически формирует документы для назначения штрафа и передает их через необходимые процедуры.

Сейчас технология используется на 373 контейнерных площадках региона. В июле планируется расширение проекта.

Разработчики также готовят запуск системы в Саратовской, Самарской и Челябинской областях, а также во Владимире до конца года.

Источник:Ростех
Автор:Ингела Воробьева
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