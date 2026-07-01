В Нижегородской области ИИ начал выявлять незаконные свалки отходов

Опубликовано 01 июля 2026, 18:031 мин.
В Нижегородской области ИИ начал выявлять незаконные свалки отходовСистема работает на 373 площадках
В Нижегородской области запустили систему на основе искусственного интеллекта (ИИ). Она помогает контролировать состояние контейнерных площадок. Решение разработали компании NtechLab, являющаяся технологическим партнером госкорпорации Ростех, и Angels IT.
© Ferra.ru
Нейросеть анализирует видеозаписи с городских камер и обнаруживает случаи выброса строительного или крупногабаритного мусора в неположенных местах. После фиксации нарушения система автоматически формирует документы для назначения штрафа и передает их через необходимые процедуры.
Сейчас технология используется на 373 контейнерных площадках региона. В июле планируется расширение проекта.
Разработчики также готовят запуск системы в Саратовской, Самарской и Челябинской областях, а также во Владимире до конца года.
Источник:Ростех
Автор:Ингела Воробьева
Теги: