В России
Опубликовано 14 ноября 2024, 18:13
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В Нижегородской области начали использовать ИИ для контроля за ТКО

В реальном времени
Компания NtechLab, входящая в состав Ростеха, запустила в Нижегородской области систему мониторинга контейнерных площадок с помощью технологий искусственного интеллекта (ИИ). Новый цифровой продукт под названием NtechCity призван контролировать экологическую ситуацию на территориях сбора твердых коммунальных отходов (ТКО).
В Нижегородской области начали использовать ИИ для контроля за ТКО

© Ferra.ru

Система NtechCity использует ИИ для оперативного анализа данных с камер видеонаблюдения. Она способна масштабироваться до 1 000 и более камер, обеспечивая надежный мониторинг на крупных территориях. В реальном времени алгоритмы системы обрабатывают огромные объемы информации, что позволяет быстро реагировать на возникающие экологические риски.

Особенности системы включают мониторинг переполненности контейнеров, выявление незаконного сброса крупногабаритного мусора и фиксирование неправильно припаркованных автомобилей, мешающих подъезду мусоровозов. Такой подход помогает оперативно устранять нештатные ситуации и поддерживать порядок на площадках ТКО, улучшая чистоту в городах и на улицах.

Проект был запущен в Дзержинске, который стал пилотным городом для тестирования системы.