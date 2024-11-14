В Нижегородской области начали использовать ИИ для контроля за ТКО

Система NtechCity использует ИИ для оперативного анализа данных с камер видеонаблюдения. Она способна масштабироваться до 1 000 и более камер, обеспечивая надежный мониторинг на крупных территориях. В реальном времени алгоритмы системы обрабатывают огромные объемы информации, что позволяет быстро реагировать на возникающие экологические риски.

Особенности системы включают мониторинг переполненности контейнеров, выявление незаконного сброса крупногабаритного мусора и фиксирование неправильно припаркованных автомобилей, мешающих подъезду мусоровозов. Такой подход помогает оперативно устранять нештатные ситуации и поддерживать порядок на площадках ТКО, улучшая чистоту в городах и на улицах.

Проект был запущен в Дзержинске, который стал пилотным городом для тестирования системы.