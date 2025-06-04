В Нижегородской области появится центр обработки данных

Проект станет одним из крупнейших инфраструктурных шагов в сфере цифровизации региона. Как сообщили в правительстве области, соглашение продолжает договоренности, достигнутые с Росатомом еще в январе этого года.

Центр обработки данных будет построен поэтапно — весь процесс планируют завершить к 2031 году. Ожидается, что ЦОД обеспечит региону дополнительные вычислительные мощности, необходимые для развития современных IT-сервисов и цифровых решений.

По словам представителей Корпорации развития региона, создание ЦОД позволит повысить надежность и устойчивость уже действующих электронных систем, а также обеспечить безопасность информационной инфраструктуры.