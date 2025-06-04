В Нижегородской области появится центр обработки данных

Опубликовано 04 июня 2025, 21:401 мин.
В Нижегородской области появится центр обработки данныхПроект планируют завершить к 2031 году
В Нижегородской области планируют построить новый центр обработки данных (ЦОД). Соглашение о его создании подписали представители Корпорации развития региона и компании «Атомдата-Иннополис», входящей в структуру Росатома. Документ заключили в рамках конференции ЦИПР-2025 на Нижегородской ярмарке.
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Проект станет одним из крупнейших инфраструктурных шагов в сфере цифровизации региона. Как сообщили в правительстве области, соглашение продолжает договоренности, достигнутые с Росатомом еще в январе этого года.
Центр обработки данных будет построен поэтапно — весь процесс планируют завершить к 2031 году. Ожидается, что ЦОД обеспечит региону дополнительные вычислительные мощности, необходимые для развития современных IT-сервисов и цифровых решений.
По словам представителей Корпорации развития региона, создание ЦОД позволит повысить надежность и устойчивость уже действующих электронных систем, а также обеспечить безопасность информационной инфраструктуры.