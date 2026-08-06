В Нижегородской области запустили мобильный комплекс видеоаналитики

Опубликовано 06 августа 2026, 17:481 мин.
В Нижегородской области запустили мобильный комплекс видеоаналитикиСистема работает без стационарных камер
Компания NtechLab, технологический партнер госкорпорации Ростех, поставила в Нижегородскую область мобильный комплекс видеоаналитики для обеспечения безопасности мероприятий и работы системы «Безопасный город» в районах без постоянной инфраструктуры.
Комплекс размещен на базе автомобиля «Газель NN» и оснащен 28 видеокамерами. Из них 24 работают через защищенный высокоскоростной радиоканал для контроля периметра, а четыре всепогодные камеры установлены на крыше машины. Оборудование способно работать автономно продолжительное время.
Система рассчитана на мероприятия с участием более 100 тысяч человек на территории до 10 кв. км. Она может обнаруживать скопления людей, конфликтные ситуации, разыскиваемых лиц и помогать искать потерявшихся. Первое применение комплекса прошло в Дивееве во время мероприятия с участием 25 тысяч человек.