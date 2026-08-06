В России
Опубликовано 06 августа 2026, 17:48
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В Нижегородской области запустили мобильный комплекс видеоаналитики

Система работает без стационарных камер
Компания NtechLab, технологический партнер госкорпорации Ростех, поставила в Нижегородскую область мобильный комплекс видеоаналитики для обеспечения безопасности мероприятий и работы системы «Безопасный город» в районах без постоянной инфраструктуры.
В Нижегородской области запустили мобильный комплекс видеоаналитики
© Пресс-служба конференции ЦИПР

Комплекс размещен на базе автомобиля «Газель NN» и оснащен 28 видеокамерами. Из них 24 работают через защищенный высокоскоростной радиоканал для контроля периметра, а четыре всепогодные камеры установлены на крыше машины. Оборудование способно работать автономно продолжительное время.

Система рассчитана на мероприятия с участием более 100 тысяч человек на территории до 10 кв. км. Она может обнаруживать скопления людей, конфликтные ситуации, разыскиваемых лиц и помогать искать потерявшихся. Первое применение комплекса прошло в Дивееве во время мероприятия с участием 25 тысяч человек.

Источник:Ростех
Автор:Ингела Воробьева
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