В Нижегородской области запустили мобильный комплекс видеоаналитики

Комплекс размещен на базе автомобиля «Газель NN» и оснащен 28 видеокамерами. Из них 24 работают через защищенный высокоскоростной радиоканал для контроля периметра, а четыре всепогодные камеры установлены на крыше машины. Оборудование способно работать автономно продолжительное время.

Система рассчитана на мероприятия с участием более 100 тысяч человек на территории до 10 кв. км. Она может обнаруживать скопления людей, конфликтные ситуации, разыскиваемых лиц и помогать искать потерявшихся. Первое применение комплекса прошло в Дивееве во время мероприятия с участием 25 тысяч человек.