В Нижегородской области запустили тестирование беспилотных курьеров

Опубликовано 14 июля 2025, 19:241 мин.
В Нижегородской области запустили тестирование беспилотных курьеровДроны доставляют посылки за 30 минут
В Нижегородской области стартовал эксперимент по доставке товаров с помощью беспилотников. В рамках специального правового режима дроны-курьеры начали доставлять заказы до постаматов всего за 30 минут. Получатель может забрать посылку, введя код из SMS-уведомления.
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Как отметили в Минэкономразвития, технология поможет разгрузить наземные маршруты и повысить безопасность дорожного движения. Эксперимент уже показывает положительные результаты, и власти рассматривают возможность расширения зоны тестирования.
Программа тестирования беспилотных авиасистем (БАС) действует в регионе с ноября 2024 года. В ней участвуют 27 компаний, а координатором выступает АНО «Горький тех». Ранее дроны уже использовались для доставки медицинских анализов и лекарств.
Весной 2025 года прошли успешные испытания различных типов беспилотников, включая аппараты вертолетного типа и сельскохозяйственные дроны. Теперь технологию адаптируют для логистики.