В Нижегородской области запустили тестирование беспилотных курьеров

Как отметили в Минэкономразвития, технология поможет разгрузить наземные маршруты и повысить безопасность дорожного движения. Эксперимент уже показывает положительные результаты, и власти рассматривают возможность расширения зоны тестирования.

Программа тестирования беспилотных авиасистем (БАС) действует в регионе с ноября 2024 года. В ней участвуют 27 компаний, а координатором выступает АНО «Горький тех». Ранее дроны уже использовались для доставки медицинских анализов и лекарств.

Весной 2025 года прошли успешные испытания различных типов беспилотников, включая аппараты вертолетного типа и сельскохозяйственные дроны. Теперь технологию адаптируют для логистики.