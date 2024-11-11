В Нижегородской области запустят эксперимент с грузовыми беспилотниками

Опубликовано 11 ноября 2024, 20:461 мин.
В Нижегородской области запустят эксперимент с грузовыми беспилотникамиПеревозка грузов и новые технологии с БАС
В пресс-службе Минэкономразвития сообщили, что в Нижегородской области начнут эксперимент по эксплуатации беспилотных авиационных систем (БАС) для перевозки грузов и выполнения авиационных работ. Правительство РФ утвердило экспериментальный правовой режим (ЭПР), позволяющий использовать беспилотники для доставки грузов массой до 1,5 тонн и проведения испытаний на аэродроме Кстово-Восточный.
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Для поддержки проекта создан научно-производственный центр, который займется разработкой и обслуживанием БАС, чтобы повысить эффективность их использования и стимулировать конкуренцию среди участников эксперимента. Этот шаг является частью государственной программы, направленной на расширение применения беспилотников. В настоящее время подобные эксперименты уже проводятся в 24 регионах России.
Заместитель министра экономического развития Максим Колесников отметил, что это первый проект, в рамках которого будет отрабатываться автоматический режим управления беспилотниками. Полеты пройдут на специально выделенных площадках для технологических испытаний.