В Нижегородской области запустят эксперимент с грузовыми беспилотниками

Для поддержки проекта создан научно-производственный центр, который займется разработкой и обслуживанием БАС, чтобы повысить эффективность их использования и стимулировать конкуренцию среди участников эксперимента. Этот шаг является частью государственной программы, направленной на расширение применения беспилотников. В настоящее время подобные эксперименты уже проводятся в 24 регионах России.

Заместитель министра экономического развития Максим Колесников отметил, что это первый проект, в рамках которого будет отрабатываться автоматический режим управления беспилотниками. Полеты пройдут на специально выделенных площадках для технологических испытаний.