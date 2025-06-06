В Нижегородской области запустят образовательную программу по цифровым двойникам

Новая программа позволит готовить специалистов в области информационного моделирования зданий, искусственного интеллекта и управления жизненным циклом объектов. Выпускники смогут работать в строительных, инжиниринговых и IT-компаниях, занимающихся цифровизацией отрасли.

Как отметил ректор ННГАСУ Дмитрий Щеголев, программа значительно повысит цифровые компетенции будущих специалистов. Вузы планируют совместно разрабатывать новые дисциплины и внедрять современные образовательные методики.

Соглашение между университетами рассчитано на 10 лет. По словам и.о. директора «Неймарка» Дмитрия Колесникова, такой подход создаст уникальную среду для подготовки кадров, владеющих передовыми технологиями. Это может стать импульсом для инновационного развития не только региона, но и всей страны.