В Нижегородском университете открыли кафедру киберпсихологии

Преподаватели и студенты кафедры уже активно занимаются исследованиями и разработкой в области киберпсихологии. Они работают над созданием устройств для диагностики состояния киберспортсменов, детекторов стресса для различных профессионалов и умной одежды с мониторингом состояния сотрудников, отметили в пресс-службе.

Выпускники магистерской программы уже трудятся в крупных IT-компаниях, занимаясь анализом пользовательского интерфейса и давая рекомендации разработчикам и дизайнерам на основе научных данных.