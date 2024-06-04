В Нижегородском университете открыли кафедру киберпсихологии

Опубликовано 04 июня 2024, 17:26
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В Нижегородском университете открыли кафедру киберпсихологииОна стала первой в стране
В пресс-службе Университета Лобачевского в Нижнем Новгороде (ННГУ) сообщили, что в вузе запустили первую в России кафедру киберпсихологии. Этот шаг стал ответом на растущий интерес к области, которая сочетает в себе психологию, нейронауки и информационные технологии. Студенты будут учиться не только анализу данных, но и созданию новых IT-решений.
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Преподаватели и студенты кафедры уже активно занимаются исследованиями и разработкой в области киберпсихологии. Они работают над созданием устройств для диагностики состояния киберспортсменов, детекторов стресса для различных профессионалов и умной одежды с мониторингом состояния сотрудников, отметили в пресс-службе.
Выпускники магистерской программы уже трудятся в крупных IT-компаниях, занимаясь анализом пользовательского интерфейса и давая рекомендации разработчикам и дизайнерам на основе научных данных.