В Нижнем Новгороде начали тестировать заселение в отель по биометрии

Опубликовано 05 июня 2025, 17:021 мин.
В Нижнем Новгороде начали тестировать заселение в отель по биометрииНовый сервис сокращает время регистрации до 20 секунд
Во время конференции ЦИПР в Нижнем Новгороде запустили пробный сервис биометрического заселения в отели. По словам вице-премьера Дмитрия Григоренко, это второй российский город, где тестируют такую технологию.
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Система работает просто: гостю нужно заранее зарегистрировать биометрические данные, а при заселении — отсканировать QR-код и посмотреть в камеру терминала. Весь процесс занимает 15−20 секунд вместо традиционных 3−5 минут. При этом заполнять анкеты или показывать паспорт не требуется — все данные автоматически передаются на стойку ресепшн.
Как подчеркнули организаторы, сервис является добровольным. Гости могут выбрать обычный способ регистрации с предъявлением документов. После анализа результатов власти примут решение о возможном расширении сервиса на другие отели области.