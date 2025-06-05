В Нижнем Новгороде начали тестировать заселение в отель по биометрии

Система работает просто: гостю нужно заранее зарегистрировать биометрические данные, а при заселении — отсканировать QR-код и посмотреть в камеру терминала. Весь процесс занимает 15−20 секунд вместо традиционных 3−5 минут. При этом заполнять анкеты или показывать паспорт не требуется — все данные автоматически передаются на стойку ресепшн.

Как подчеркнули организаторы, сервис является добровольным. Гости могут выбрать обычный способ регистрации с предъявлением документов. После анализа результатов власти примут решение о возможном расширении сервиса на другие отели области.