В Нижнем Новгороде появится первая в России стационарная будка фрод-рулетки

Фрод-рулетка позволит жителям Нижнего Новгорода отрабатывать навыки самообороны от телефонных мошенников. Технология будет перехватывать звонки от аферистов и анонимно перенаправлять их к участникам рулетки, позволяя превращать мошенников в их жертвы.

Кроме того, партнёры анонсировали пилотный проект, который будет предупреждать абонентов о мошенничестве во время разговора. Эта система будет встраиваться в текущие телефонные беседы, позволяя пользователю осознать, что он общается с аферистом, и завершить разговор, прежде чем мошенник сможет перезвонить.