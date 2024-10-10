В Нижнем Новгороде появится первая в России стационарная будка фрод-рулетки

Опубликовано 10 октября 2024, 19:481 мин.
В Нижнем Новгороде появится первая в России стационарная будка фрод-рулеткиНовая технология борьбы с телефонными мошенниками
В Нижнем Новгороде запланирована установка первой в России стационарной будки фрод-рулетки. Эта инициатива была озвучена руководителем Центра экосистемой защиты Т-Банка Олегом Замираловым на сессии, посвященной сотрудничеству региона с банком и выходу мобильного оператора Т-Мобайл в регион.
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Фрод-рулетка позволит жителям Нижнего Новгорода отрабатывать навыки самообороны от телефонных мошенников. Технология будет перехватывать звонки от аферистов и анонимно перенаправлять их к участникам рулетки, позволяя превращать мошенников в их жертвы.
Кроме того, партнёры анонсировали пилотный проект, который будет предупреждать абонентов о мошенничестве во время разговора. Эта система будет встраиваться в текущие телефонные беседы, позволяя пользователю осознать, что он общается с аферистом, и завершить разговор, прежде чем мошенник сможет перезвонить.
Источник:РИА Новости
Автор:Ингела Воробьева
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