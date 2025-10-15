В России
В Нижнем Новгороде создали метод диагностики болезней растений

Разработка найдет применение в умных теплицах
В пресс-службе Национального исследовательского Нижегородского государственного университета (ННГУ) имени Н. И. Лобачевского сообщили, что ученые вуза разработали новый метод диагностики инфекций у сельхозкультур, предназначенный для использования в умных теплицах. Метод позволяет выявлять вирусные заболевания по реакции растений на стрессовые воздействия, в частности на ритмические вспышки света.
Больные растения отличаются активным переходом световой энергии в тепло и изменениями интенсивности флуоресценции. Эти признаки помогают определить заражение патогеном и позволяют интегрировать метод в системы автоматической диагностики состояния растений. В лабораторных условиях технология помогает поддерживать эффективность противовирусных препаратов.

Разработка проводится совместно с Институтом прикладной физики РАН, где создают отечественный флуориметр — прибор для измерения интенсивности свечения образцов. С его помощью ученые одновременно воздействуют на растения светом и фиксируют параметры состояния листьев.

Для точной диагностики подбираются режимы съемки, учитывающие длительность и частоту световых вспышек. Полученные алгоритмы будут использоваться при настройке приборов, а тестирование оборудования запланировано в Центре биофизики ННГУ.

