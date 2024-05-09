В Нижнем Новгороде вырос спрос на электросамокаты

Одним из ключевых факторов роста спроса стал внутренний туризм. Поездки туристов способствуют увеличению спроса в городах-миллионниках, таких как Нижний Новгород. «МТС Юрент» разработал маршруты по популярным местам в различных городах.

В новом сезоне в Нижнем Новгороде доступны 2,5 тысячи новых самокатов, оборудованных поворотными сигналами и задним крылом. Для повышения безопасности поездок определены участки с автоматическим замедлением скорости и запретом движения на устройствах. На бульварах, скверах и в парках будут действовать ограничения скорости до 10, 15 и 20 км/ч.