В Нижнем Новгороде вырос спрос на электросамокаты

Опубликовано 09 мая 2024, 13:48
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В Нижнем Новгороде вырос спрос на электросамокатыВ 3 раза
МТС и сервис кикшеринга «МТС Юрент» проанализировали спрос на электросамокаты в период первых майских выходных. В Нижнем Новгороде спрос на поездки на электросамокатах вырос в 3 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По данным аналитиков, увеличилась также средняя продолжительность поездок, достигнув 35−45 минут.
Одним из ключевых факторов роста спроса стал внутренний туризм. Поездки туристов способствуют увеличению спроса в городах-миллионниках, таких как Нижний Новгород. «МТС Юрент» разработал маршруты по популярным местам в различных городах.
В новом сезоне в Нижнем Новгороде доступны 2,5 тысячи новых самокатов, оборудованных поворотными сигналами и задним крылом. Для повышения безопасности поездок определены участки с автоматическим замедлением скорости и запретом движения на устройствах. На бульварах, скверах и в парках будут действовать ограничения скорости до 10, 15 и 20 км/ч.