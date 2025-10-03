В Нижнем Новгороде запустили сборку отсека для лайнера МС-21

Работы ведутся в рамках кооперации с другими предприятиями. На завод уже поставлены верхняя и нижняя секции отсека, а также герметичное днище. Специалистам предстоит выполнить окончательную сборку этих компонентов.

Производство организовано в специально подготовленном цехе, укомплектованном необходимой оснасткой и инструментами. После завершения работ собранный отсек будет передан следующим участникам производственной цепочки для интеграции в конструкцию самолета.

Освоение производства подкилевого отсека осуществляется поэтапно. Предприятие уже наладило изготовление большинства деталей для этого агрегата. Следующим шагом станет локализация производства, включающая освоение сложных элементов конструкции.