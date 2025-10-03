В Нижнем Новгороде запустили сборку отсека для лайнера МС-21

Опубликовано 03 октября 2025, 18:411 мин.
В Нижнем Новгороде запустили сборку отсека для лайнера МС-21Завод «Сокол» приступил к ключевому этапу производства
В Объединенной авиастроительной корпорации сообщили, что Нижегородский авиастроительный завод «Сокол» начал сборку первого подкилевого отсека для пассажирского самолета МС-21−310. Этот агрегат является важным структурным элементом нового российского лайнера.
Работы ведутся в рамках кооперации с другими предприятиями. На завод уже поставлены верхняя и нижняя секции отсека, а также герметичное днище. Специалистам предстоит выполнить окончательную сборку этих компонентов.
Производство организовано в специально подготовленном цехе, укомплектованном необходимой оснасткой и инструментами. После завершения работ собранный отсек будет передан следующим участникам производственной цепочки для интеграции в конструкцию самолета.
Освоение производства подкилевого отсека осуществляется поэтапно. Предприятие уже наладило изготовление большинства деталей для этого агрегата. Следующим шагом станет локализация производства, включающая освоение сложных элементов конструкции.
Автор:Булат Кармак
Теги: