В Новгородском университете начнут готовить инженеров беспилотных систем

Программа будет охватывать различные аспекты создания и использования беспилотных систем, а также смежные области, включая системы поиска, обнаружения и подавления, отметили в пресс-службе.

Директор института электронных и информационных систем НовГУ Владимир Шульцев подчеркнул, что эта инициатива будет дополнять существующие программы обучения, учитывая запросы партнеров университета. Он также отметил планируемое сотрудничество с Санкт-Петербургским политехническим университетом Петра Великого в научной и инновационной сферах.

Новый профиль подготовки будет представлять собой не только техническое образование, но и практические навыки, необходимые для работы в сфере беспилотных систем и смежных областях.