В Новгородском университете начнут готовить инженеров беспилотных систем

Опубликовано 28 марта 2024, 17:36
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В Новгородском университете начнут готовить инженеров беспилотных системС 1 сентября
В пресс-службе Новгородского государственного университета (НовГУ) сообщили, что с 1 сентября в вузе стартует новый профиль образования — «Инженерия беспилотных систем и систем противодействия». Это инициатива, которая развивается в рамках расширения радиоэлектронного кластера Новгородской области.
Программа будет охватывать различные аспекты создания и использования беспилотных систем, а также смежные области, включая системы поиска, обнаружения и подавления, отметили в пресс-службе.
Директор института электронных и информационных систем НовГУ Владимир Шульцев подчеркнул, что эта инициатива будет дополнять существующие программы обучения, учитывая запросы партнеров университета. Он также отметил планируемое сотрудничество с Санкт-Петербургским политехническим университетом Петра Великого в научной и инновационной сферах.
Новый профиль подготовки будет представлять собой не только техническое образование, но и практические навыки, необходимые для работы в сфере беспилотных систем и смежных областях.